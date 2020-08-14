Александр Спирягин покинет должность главы администрации Колышлейского района

Глава администрации Колышлейского района Пензенской области покинет занимаемую должность. Об этом заявил во время встречи с Александром Спирягиным губернатор Иван Белозерцев.

Основанием для увольнения стало неудовлетворительное состояние социальных и инфраструктурных объектов на территории муниципалитета, которые глава региона проверил в ходе своей рабочей поездки в Колышлейский район. В частности, в местном детском саду течет крыша, не функционируют бани, не отремонтированы дороги.

При этом Иван Белозерцев подчеркнул, что за время работы Александра Спирягина район добился неплохих результатов по ряду других показателей. Однако этого недостаточно. В связи с этим губернатор предложил написать главе заявление об уходе, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.