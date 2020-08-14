Облстат объявил о росте зарплат в регионе

В Пензенской области отмечен рост заработных плат. По сравнению с первым полугодием 2019, размер вознаграждения работников возрос более чем на 8%.

По данным Облстата, средняя заработная плата в регионе составляет 31 тысячу 552 рубля. Больше всего платят в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность. Там получают в среднем 45 тысяч.

Быстрее всего зарплаты росли в сферах сельского и лесного хозяйства, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. При этом, задолженность по заработной плате осталась на уровне прошлого года и составила 3 миллиона 400 тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.