Пензенцам рассказали о справках, которые нужно получить перед началом учебного года

Более 130 тысяч детей в Пензенской области 1 сентября вновь сядут за парты. Накануне стало известно, что начало учебного года планируют провести в традиционном очном режиме. Во всех образовательных учреждениях региона сейчас готовятся к линейкам и классным часам. Однако согласно предписаниям Роспотребнадзора будут и нововведения.

В конце лета у специалистов городской детской поликлиники полная запись на прием. Все больше мальчишек и девчонок возвращаются в образовательные учреждения. А для этого обязательно нужно заключение о том, что ребенок абсолютно здоров.

«Будут нужны только справки от педиатра и о эпидблагополучии ребенка, в которых указывается наличие или отсутствие инфекционных заболеваний за конкретный период. Она обязательна для того, чтобы избежать заноса различных инфекций, в том числе и коронавирусной», - пояснила заведующая отделением медицинской помощи обучающимся городской детской поликлиники Лариса Рагимова.

При этом, документ об отсутствии самой коронавирусной инфекции необходим только тем, у кого были подозрения и у них брали тест на Covid-19, или же тем, кто за последние две недели жаловался на высокую температуру в течение 4-5 дней. Меньше всего документов нужно собирать будущим школьникам. Вся информация об их здоровье есть в медкарте, которую заполняют в детских садах. Остается только сдать обычные анализы и взять справку.

Ребятам, которые не посещали дошкольные учреждения, придется посетить всех специалистов. Причем любой медосмотр, пройденный в этом году, считается действительным. А вот сдавать анализы и собирать справки лучше ближе к началу учебного года. Ведь результаты действительны в течение месяца, а некоторые и вовсе десять дней. Справки от педиатра и об эпидблагополучии ребенка теряют свою актуальность через трое суток, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.