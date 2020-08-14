Пензенцам рассказали о справках, которые нужно получить перед началом учебного года

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В конце лета у специалистов городской детской поликлиники полная запись на прием. Все больше мальчишек и девчонок возвращаются в образовательные учреждения. А для этого обязательно нужно заключение о том, что ребенок абсолютно здоров.
«Будут нужны только справки от педиатра и о эпидблагополучии ребенка, в которых указывается наличие или отсутствие инфекционных заболеваний за конкретный период. Она обязательна для того, чтобы избежать заноса различных инфекций, в том числе и коронавирусной», - пояснила заведующая отделением медицинской помощи обучающимся городской детской поликлиники Лариса Рагимова.
При этом, документ об отсутствии самой коронавирусной инфекции необходим только тем, у кого были подозрения и у них брали тест на Covid-19, или же тем, кто за последние две недели жаловался на высокую температуру в течение 4-5 дней. Меньше всего документов нужно собирать будущим школьникам. Вся информация об их здоровье есть в медкарте, которую заполняют в детских садах. Остается только сдать обычные анализы и взять справку.
Ребятам, которые не посещали дошкольные учреждения, придется посетить всех специалистов. Причем любой медосмотр, пройденный в этом году, считается действительным. А вот сдавать анализы и собирать справки лучше ближе к началу учебного года. Ведь результаты действительны в течение месяца, а некоторые и вовсе десять дней. Справки от педиатра и об эпидблагополучии ребенка теряют свою актуальность через трое суток, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.