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14.08.2020г.
Пензенцам рассказали о справках, которые нужно получить перед началом учебного года

Пензенцам рассказали о справках, которые нужно получить перед началом учебного года

Пт, 14.08.20 01:46
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Более 130 тысяч детей в Пензенской области 1 сентября вновь сядут за парты. Накануне стало известно, что начало учебного года планируют провести в традиционном очном режиме. Во всех образовательных учреждениях региона сейчас готовятся к линейкам и классным часам. Однако согласно предписаниям Роспотребнадзора будут и нововведения.

В конце лета у специалистов городской детской поликлиники полная запись на прием. Все больше мальчишек и девчонок возвращаются в образовательные учреждения. А для этого обязательно нужно заключение о том, что ребенок абсолютно здоров.

«Будут нужны только справки от педиатра и о эпидблагополучии ребенка, в которых указывается наличие или отсутствие инфекционных заболеваний за конкретный период. Она обязательна для того, чтобы избежать заноса различных инфекций, в том числе и коронавирусной», - пояснила заведующая отделением медицинской помощи обучающимся городской детской поликлиники Лариса Рагимова.

При этом, документ об отсутствии самой коронавирусной инфекции необходим только тем, у кого были подозрения и у них брали тест на Covid-19, или же тем, кто за последние две недели жаловался на высокую температуру в течение 4-5 дней. Меньше всего документов нужно собирать будущим школьникам. Вся информация об их здоровье есть в медкарте, которую заполняют в детских садах. Остается только сдать обычные анализы и взять справку.

Ребятам, которые не посещали дошкольные учреждения, придется посетить всех специалистов. Причем любой медосмотр, пройденный в этом году, считается действительным. А вот сдавать анализы и собирать справки лучше ближе к началу учебного года. Ведь результаты действительны в течение месяца, а некоторые и вовсе десять дней. Справки от педиатра и об эпидблагополучии ребенка теряют свою актуальность через трое суток, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
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28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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