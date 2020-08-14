Годовщина «Экспресса». Менеджер по рекламе Валерия Горбунова

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На «Экспресс» менеджер по рекламе Валерия Горбунова пришла в 1999 году. Сразу после окончания университета дипломированный инженер нуждалась в заработке, хотя бы временном, и в поисках работы наткнулась на вакансию на телевидении.
«Искала работу, случайно услышала, что есть такой рекламный отдел. Пришла на собеседование и с тех пор я здесь работаю. Моя задача - нашим партнерам и показать жителям области наши товары, услуги, предложить их с помощью наших ресурсов», - рассказала Валерия Горбунова.
Творческий процесс Валерия контролирует от начала и до конца. Подробно расспросить партнера о пожеланиях, несколько раз обсудить концепцию с журналистами, прийти к монтажерам, дать ценные указания и помочь советом. За это ее и ценят коллеги.
Ее отличает хорошая «въедливость» и определенный перфекционизм. Она все хочет сделать хорошо и никогда не предложит клиентам тот вариант, в котором не уверена», - рассказал начальник коммерческой службы Михаил Тихомиров.
А еще Лера - главный ветеринар «Экспресса». Будучи большим любителем животных и имея дома целое семейство кошек, Валерия никогда не может пройти мимо бездомных братьев наших меньших. Все четвероногие, которые волей случая оказываются в нашем медиахолдинге, сразу попадают в ее заботливые руки и довольно быстро находят себе дом.
«У меня дома с ее подачи живут коты. Я бы никогда в жизни их сама не подобрала. Если какие-то проблемы, то можно ее спросить, она всегда подскажет, к какому ветеринару или клинику лучше пойти. В этом отношении просто незаменимый человек», - прокомментировала оператор монтажа медиахолдинга «Экспресс» Светлана Стрельникова.
О выбранном хоть и случайно жизненном пути, Валерия ни разу не пожалела. Нет ничего приятнее, чем прийти домой и увидеть результат своего труда на экране телевизора или услышать его по радио, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.