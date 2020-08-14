Из экспедиции вернулись пензенцы, побывавшие на Байкале

Они преодолели десять тысяч километров непередаваемых ощущений. В Пензу из дальней поездки вернулись участники экспедиции «Байкал-2020». О маршруте можно догадаться по названию.

Экспедицию «Байкал-2020» официально можно считать закрытой. Флаг РГО временно возвращается в штаб организации. А вернувшимся из большого путешествия пятерым пензенцам самое время отдыхать - так много эмоций и экстремальных переживаний получили они за время поездки до Байкала и обратно.

«Данная экспедиция очень сильно перезагружает мозг. Полностью отходишь от домашних дел и суеты на работе. Однажды был случай, когда, вернувшись с похода, подумал: неплохо бы сейчас щепочек здесь настрогать и кофе сварить, а потом вспомнил, что у меня есть чайник», - рассказал участник экспедиции «Байкал-2020» Иван Воронин.

Большой перезагрузке способствовала богатая программа. За ограниченный промежуток времени команда успела совершить вылазку глубоко в тайгу, побывать в горах, в том числе в долине вулканов в Саянах, пройти пешком по Большой Байкальской тропе, поправить здоровье на минеральных источниках. Часть маршрута путешественники проложили по следам экспедиции, совершенной полтора века назад Петром Алексеевичем Кропоткиным.

«Это непогода, сложная тропа, заросли, стертые в кровь ноги. Мы попали в очередной циклон и нас целый день полоскало дождем. Я не смог отснять полностью материал, показать красоту Оки, это меня немножко расстроило», - поделился руководитель экспедиции «Байкал-2020» Михаил Колокольцев.

По итогам этого путешествия будет создан документальный фильм, который руководитель экспедиции обещал выложить на своем YouTube-канале. На монтаж ему потребуется три месяца, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.