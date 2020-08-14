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14.08.2020г.
На Суре в Пензе прошел рыболовный турнир

На Суре в Пензе прошел рыболовный турнир

Пт, 14.08.20 04:48
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Пензенцам, чтобы набраться впечатлений, далеко уезжать не пришлось. Да и времени на это они потратили куда меньше. Для них дневной улов - залог победы. Недалеко от областного центра прошел турнир по рыболовному спорту. В нем приняли участие более двух десятков человек. Причем среди них были и профессионалы, и новички.

С самого утра берег Суры в селе Засечном усеян людьми. И хотя со стороны казалось, что все они просто отдыхают, на самом деле там шла настоящая борьба. Это участники рыболовного турнира. Мало кто может похвастать хорошей добычей уже в первые часы. Как говорят опытные мастера, прежде всего нужно подготовить место - изучить рельеф и структуру дна, обеспечить рыбу кормом. Только после этого можно непосредственно забрасывать удочку. При этом весь улов после взвешивания отправляют обратно в реку.

«Мы ставим клипсу, и ловля происходит в одной точке. Очень обильно ее снабжаем кормом, чтобы привлечь рыбку, создаем кормовое пятно на дне в точке, которую мы предварительно выбрали», - поделился участник турнира Евгений Ледяев.

В турнире приняли участие 22 человека. По словам организаторов, за победу боролись как опытные профессионалы, которые не один год посвятили спортивной рыбалке, так и новички. Причем это далеко не все желающие. Большее количество людей просто не уместилось бы на берегу. В регламенте состязаний предусмотрели все: сколько можно использовать снастей, какие подойдут удилища и многое другое.

«Нельзя использовать более одних снастей, двух крючков, другую прикормку и опарышей», - рассказал организатор турнира Александр Менгниязов.

В ближайшее время таких турниров станет еще больше. Причем организаторы уверяют, что будут проводить не только летние соревнования по рыбалке, но и зимние, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
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31.07.2020 13:41
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30.07.2020 17:36
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28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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20.07.2020 07:29
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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