В ЗакСобре региона наградили волонтеров-медиков

В Законодательном Собрании Пензенской области наградили тех, кто проявил себя во время пика распространения Covid-19. В здание регионального парламента пригласили участников всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

День за два. Так можно описать работу волонтеров-медиков в последние месяцы. В период пандемии студенческая жизнь ушла на второй план. Главным делом стала помощь врачам в борьбе с коронавирусом. По словам самих молодых докторов, когда все только начиналось, было немного страшно. Однако, их долг - сохранять спокойствие в любой ситуации и поддерживать людей, которые в этом нуждаются.

«Скажу по своему опыту, что эти три месяца пролетели в один миг. Даже не успели оглянуться, как зима сменилась летом. Это учит врача, как будущего специалиста, не только проявлять свои знания, но и брать ответственность за то, что он делает», - прокомментировала региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Марина Чарыкова.

Теперь, когда пик заболеваемости остался позади, волонтеров-медиков по инициативе руководителя регионального парламента Валерия Лидина пригласили в здание Законодательного Собрания Пензенской области. Там им вручили благодарственные письма. Их получили более 20 молодых врачей.

«Вы оказались рядом с врачами в это тяжелое время. Помогали пациентам избавиться от болезни, поддерживали тяжелых пациентов в трудные минуты», - сказал председатель счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров.

«Пандемия показала нам, кто есть кто. Сейчас здесь сидят те, кто не боялся выходить к людям», - прокомментировала депутат Законодательного Собрания Пензенской области Яна Куприна.

Кроме того, для них провели экскурсию по историческому зданию. Кстати, собрать всех сразу не удалось. Некоторые студенты-медики до сих пор помогают в больницах и остаются на дежурстве. Поэтому благодарственные письма им вручат позже, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.