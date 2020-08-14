На базе пензенского детского технопарка прошла образовательная сессия

3D-принтеры, лазеры и самые современные станки. Со всем этим еще предстоит научиться работать участникам образовательной сессии, которая проходит на базе пензенского детского технопарка «Кванториум». Пока места школьников там заняли педагоги

В первой половине дня теоретическая или лекционная часть, во второй - практическая. И так на протяжении недели. 35 педагогов специализируются на направлении «хайтек», по большей части, новички в этой сфере, специально приехали в Пензу, чтобы или получить, или закрепить знания. Одним из первых заданий было разработать свой мастер-класс. Команда Евгения Мищенко выбрала создание модели небольшого лайтбокса.

«Это предмет декора для дома, который подсвечивается сзади и получается, объемная картинка. Этот мастер-класс был разработан для людей, которые не связаны ни с лазерным оборудованием, ни с работай на станках», - прокомментировал педагог в направлении «хайтек» Евгений Мищенко.

В Пензе собрались представители самых разных регионов страны, даже таких далеких как Ханты-Мансийск и Сахалин. Все, чему они научатся здесь будет применяться на практике в их городах. В 2020 году в России должны открыться 20 новых кванториумов. Ростом количества центров детского креативного творчества и объясняется необходимость обучения педагогов в сфере «хайтек».

Это не первая такая образовательная сессия. На базе пензенского «Кванториума» их провели уже с десяток. Практика показывает, что большая часть педагогов потом успешно реализует полученные здесь знания при работе с детьми, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.