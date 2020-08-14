Ночью в Октябрьском районе Пензы произошла стрельба

В спальном районе Пензы накануне была стрельба. Выстрелы прогремели в ближнем Арбекове. К счастью, никто не пострадал.

Видеокамера, расположенная на одном из домов на улице Одесской, записывает без звука, однако в момент выстрелов, которые она зафиксировала, проснулся весь Октябрьский район. Все произошло вначале второго ночи. Местные жители сразу же позвонили в полицию.

«Во дворе заявленного дома нами были замечены три молодых человека, они стояли около легкового автомобиля. Подойдя ближе, мы представились и увидели гильзы, лежавшие на земле, попросили открыть багажник», - рассказал сотрудник ОВО ВНГ РФ по городу Пензе Алексей Ключников.

В багажнике нашли оружие и целый пакет с патронами. Документов на их ношение у мужчин не было. Их задержали, а опасную находку отправили на экспертизу.

«Предварительное исследование показало, что предмет является списанным автоматом Калашникова УС-74 М калибра 5-45, 39 миллиметров, изготовленный заводским способом. Предназначен для производства одиночного выстрела, а также для ведения автоматического огня светозвуковыми и холостыми патронами», - сообщил эксперт экспертно-криминалистического отдела УМВД России по городу Пензе Рафик Чуйкин.

Экспертиза так же показала, что найденные патроны являются светозвуковыми и не относятся к боеприпасам. Тем не менее, к гражданину республики Мордовия, который и стрелял из автомата, у полицейских возникли вопросы. Оказалось, что в Пензу он прибыл, чтобы продать машину, но сделка не состоялась. Видимо, таким образом задержанный решил снять стресс.

«Несмотря на то, что указанный автомат не является огнестрельным оружием, молодой человек привлечен к уголовной ответственности», - поделилась старший дознаватель отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе Екатерина Чернова.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Однако, ответить перед законом все равно придется. За хулиганство ему грозит лишение свободы сроком на пять лет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.