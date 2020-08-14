Число погибших от Covid-19 пензенцев продолжает расти

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Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Дина Черемушкина вечером 13 августа. С болезнью не справилась 69-летняя женщина, у которой было множество хронических заболеваний. Причиной ее смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.
Таким образом, это 94 смерть, зарегистрированная в области с начала пандемии.
Чтобы не заболеть, нужно носить маску в общественных местах, мыть руки и пользоваться антисептиком.