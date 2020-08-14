В Пензе на ул. Каракозова временно перекроют движение

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В Пензе на ул. Каракозова завершают перекладку участка трубопровода. В связи с работами в районе здания №44а ограничат движение транспорта.
Как сообщает пресс-служба мэрии, на участке планируется заменить 252 метра изношенных сетей, ремонт тепломагистрали затрагивает проезжую часть. Поэтому на участке недалеко от дома №44а перекроют движение с 20 часов 14 августа.
Завершить работы и восстановить благоустройство предполагается к полуночи 16 августа, добавили в горадминистрации.