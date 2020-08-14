Пензенская «Лагуна-УОР» поборется за «бронзу» чемпионата России

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14 августа в Пензе состоится второй матч (0+) за бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу среди женских команд, в котором «Лагуна-УОР» сразится с «Мосполитехом».
Игра начнется в 17 часов. Трибуны, согласно требованиям профилактики Covid-19, смогут вместить до 50% болельщиков. Пензенцам, пришедшим поболеть за «Лагуну-УОР», обязательно нужно будет надеть маски, перчатки и соблюдать социальную дисанцию, подчеркивает пресс-атташе клуба Елена Никитина.
Напомним, первый матч, прошедший в Москве 10 августа, завершился со счетом 4:3 в пользу МосПолитеха.