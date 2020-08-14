В Пензе глава следкома взял на контроль оказание помощи ветерану-инвалиду

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, ветеран может передвигаться только в инвалидном кресле. Из-за того, что придомовая территория постоянно подтапливается, настил из досок пришел в негодность, и Нина Петровна лишена возможности выходить на улицу. Обратившись в администрацию района города, помощи она не получила.

Дмитрий Матушкин взял на личный контроль данную ситуацию. 13 августа по его поручению исполняющая обязанности руководителя следственного отдела по Октябрьскому району города Пензы Анна Кравченко инициировала встречу с главой администрации Октябрьского района города Пензы Андреем Гришиным и представителями соцслужбы. Они обсудили проблему и проработали варианты ее решения.

Также силами следственного управления Нине Петровне помогут благоустроить придомовую территорию.

«Сотрудники следственного отдела по Октябрьскому району города Пензы оказали помощь ветерану, передав необходимое количество бинтов, требующихся Нине Петровне для перевязок в связи с имеющимся заболеванием. Также ей вручен продуктовый набор», - добавили в управлении.