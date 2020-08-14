Более 200 домов Пензы остались без горячей воды

«По состоянию на 13 августа по линии «Т плюс» в связи с ремонтными работами горячая вода отсутствует в 45 жилых домах, из-за гидравлических испытаний и работ на их теплосетях – еще в 182 домах», - сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС города Алексей Михайлов.

По словам представителя ресурсоснабжающей компании, работы на всех объектах планируется завершить к 1 сентября, останется только благоустроить территории.

В связи с работами на котельной в Ахунах, которые ведет АО «Пензтеплоснабжение», горячей воды сейчас нет в 25 домах микрорайона, восстановить подачу планируется до 24 августа. Кроме того, по причине ремонта на сетях МКП «Теплоснабжение» ресурс отсутствует в 17 домах, готовность теплопунктов составляет 60%. В целях ускорения темпов специалисты работают без выходных, отмечает пресс-служба мэрии.

Напомним, уточнить причины и сроки отключения горячей воды можно в своей управляющей компании, теплоснабжающей организации или в Единой дежурной диспетчерской службе по телефонам 05 или 63-10-05.