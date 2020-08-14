Из-за «Пензенского Спаса» на ул. Белинского перекроют движение

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16 августа в Пензе по улице Белинского временно ограничат проезд автомобилей.
Ограничения связаны с проведением праздника православной культуры «Пензенский Спас», сообщили в пресс-центре облправительства.
Схема предусматривает временное прекращение движения автособилей на участке дороги по ул. Белинского с полуночи до 17 часов 16 августа.
Напомним, 16 августа состоится праздник православной культуры «Пензенский Спас» (0+). Гостей будут ждать в 10:00 в сквере им. М.Ю. Лермонтова.