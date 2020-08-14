Из-за «Пензенского Спаса» на ул. Белинского перекроют движение

16 августа в Пензе по улице Белинского временно ограничат проезд автомобилей.

Ограничения связаны с проведением праздника православной культуры «Пензенский Спас», сообщили в пресс-центре облправительства.

Схема предусматривает временное прекращение движения автособилей на участке дороги по ул. Белинского с полуночи до 17 часов 16 августа.

Напомним, 16 августа состоится праздник православной культуры «Пензенский Спас» (0+). Гостей будут ждать в 10:00 в сквере им. М.Ю. Лермонтова.