Стало известно число новых заболевших Covid-19 в Пензенской области

На сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о числе заболевших коронавирусом в Пензенской области на 14 августа.

По данным сайта, за сутки заболевание подтвердили у 52 жителей региона. Всего в области – 7208 зараженных. Выписали 6716 человек, умерли 94.

В целом по России суточный прирост составил 5065 человек, всего выявлено 912823 заболевших. Вылечились 722964 человека, умерли 15498.

Напомним, в Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 27 августа. Регион по-прежнему находится на третьем этапе снятия ограничений, необходимо соблюдать масочный режим и соблюдать социальную дистанцию.