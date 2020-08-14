В Пензенской области 187 жителей получили инвалидность из-за заболеваний глаз

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Пензастат обнародовал данные о числе жителей с офтальмологическими проблемами. По итогам прошлого года в регионе зарегистрировано 103428 пациентов с болезнями глаз. Для сравнения, годом ранее их было чуть больше – 103543.
Среди заболевших больше всего тех, у кого обнаружена катаракта - 15816 человек, атрофию зрительного нерва диагностировали у 558. Слепоту и пониженное зрение получили 905 жителей.
Инвалидаи стали 187 совершеннолетних. Статус «ребенок-инвалид» присвоен пяти детям.
Как отмечают эксперты специальной рубрики «Дежурный врач», большого количества серьезных осложнений можно избежать при своевременном обращении к врачу. Об операциях, коррекции зрения, глаукоме и катаракте в интервью ИА «Пензп-Пресс» ранее рассказывал главный врач областной офтальмологической больницы, главный внештатный офтальмолог региона Рашид Галеев.