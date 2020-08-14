Стало известно, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил о том, что старт массовой вакцинации жителей страны от Covid-19 намечен на декабрь-январь.

«Более массовая вакцинация по существующим планам масштабирования препарата внутри страны начнется с декабря-января», - цитирует Александра Гинцбурга «Интерфакс».

Он также напомнил, что в августе начнется вакцинация представителей групп риска: в стране пока выпущено ограниченное количество препарата. Полностью обеспечить страну им планируется в течение года.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. По его словам, успешно привилась одна из его дочерей.