Обнародовано расписание ближайших матчей пензенского «Дизеля»

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На сайте пензенского хоккейного клуба «Дизель» появилось расписание матчей (0+), которые пройдут в рамках предсезонного турнира.
В пресс-службе отметили, что в графике произошли изменения, так как ростовский клуб не сможет принять участие в «Кубке Дизеля». Окончательный список команд выглядит так: «Дизель» (Пенза), «Буран» (Воронеж), «Металлург» (Новокузнецк), «Тамбов».
17 августа в 13 часов «Металлург» сразится с «Бураном», в 19 часов «Дизель» сыграет с «Тамбовом».
18 августа в 13 часов пройдет матч «Бурана» с «Тамбовом», в 19 часов – «Дизеля» с «Металлургом».
19 числа в 13 часов «Металлург» сразится с «Тамбовом», в 19 часов – «Дизель» с «Бураном».
20 августа в 13 часов пройдет матч «Бурана» с «Тамбовом», в 19 часов – «Дизеля» с «Металлургом».