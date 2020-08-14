Обнародовано расписание ближайших матчей пензенского «Дизеля»

На сайте пензенского хоккейного клуба «Дизель» появилось расписание матчей (0+), которые пройдут в рамках предсезонного турнира.

В пресс-службе отметили, что в графике произошли изменения, так как ростовский клуб не сможет принять участие в «Кубке Дизеля». Окончательный список команд выглядит так: «Дизель» (Пенза), «Буран» (Воронеж), «Металлург» (Новокузнецк), «Тамбов».

17 августа в 13 часов «Металлург» сразится с «Бураном», в 19 часов «Дизель» сыграет с «Тамбовом».

18 августа в 13 часов пройдет матч «Бурана» с «Тамбовом», в 19 часов – «Дизеля» с «Металлургом».

19 числа в 13 часов «Металлург» сразится с «Тамбовом», в 19 часов – «Дизель» с «Бураном».

20 августа в 13 часов пройдет матч «Бурана» с «Тамбовом», в 19 часов – «Дизеля» с «Металлургом».