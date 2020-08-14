Пензенский «Зенит» начнет сезон домашним матчем с ФК «Сызрань-2003»

Из-за сложной эпидемиологической ситуации стартовый тур первенства (0+) команда проведет с ФК «Сызрань-2003» 19 августа на стадионе СК «Зенит» (ул. Германа Титова, 3а). Время начала матча сейчас устанавливается.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале клуба.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Зенит» набрал 65 очков в 27 матчах и занял третье место в турнирной таблице. «Сызрань-2003» же в том же количестве матчей смогла заполучить 33 очка и шестое место.