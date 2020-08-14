Пенза лидирует в регионе по числу новых случаев Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила оперативную информацию о распространении коронавируса в регионе на 14 августа.

За весь период наблюдений коронавирусом заразилось 7208 человек, за последние сутки выявили 52 случая.

Больше всего новых заболевших – в Пензе (23), на втором месте – Заречный (5), на третьем – Пензенский и Бессоновский районы (4). В Нижнеломовском, Иссинском и Мокшанском – по три случая заражения, в Кузнецком и Земетчинском – во два, в Лунинском, Шемышейском и Камешкирском – по одному.

«Находятся под наблюдением 3358 человек, сняты с него – 26694. В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 59419 человек, в лабораториях лечебной сети - 151659 человек», - добавила Дина Черемушкина.

Напомним, в регионе режим повышенной готовности продлили до 27 августа. Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений. По-прежнему нужно носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.