У «Глобуса» в Пензе отечественная легковушка влетела в столб

Возле «Глобуса» в областном центре произошло серьезное ДТП. Об этом пользователи сообщили в группе соцсети «ВКонтакте».

«Глобус». Время - 11:20»», - отметил подписчик и прикрепил фото.

На изображении видно, что в аварии пострадал автомобиль марки «ВАЗ-2114». Машина без номеров врезалась в большой фонарный столб, ее лобовая часть разбилась практически всмятку. Официальной информации о случившемся нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.

Во избежание трагедии водителей просят быть внимательными и осторожными при совершении маневров на дороге.