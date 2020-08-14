У «Глобуса» в Пензе отечественная легковушка влетела в столб

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Возле «Глобуса» в областном центре произошло серьезное ДТП. Об этом пользователи сообщили в группе соцсети «ВКонтакте».
«Глобус». Время - 11:20»», - отметил подписчик и прикрепил фото.
На изображении видно, что в аварии пострадал автомобиль марки «ВАЗ-2114». Машина без номеров врезалась в большой фонарный столб, ее лобовая часть разбилась практически всмятку. Официальной информации о случившемся нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.
Во избежание трагедии водителей просят быть внимательными и осторожными при совершении маневров на дороге.