В Пензенской области определят порядок проведения экологического надзора

В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит документ , утверждающий новый порядок проведения государственного экологического надзора на территории региона. После всех согласований его предложат на подпись губернатору Ивану Белозерцеву.

В положении отмечается, что надзором займется областной минлесхоз. Сотрудники ведомства будут следить за тем, чтобы чиновники и бизнесмены, а также обычные граждане на нарушали законодательство об охране окружающей среды. В частности, они будут проверять геологические разработки, содержание водных объектов, особо охраняемых территорий и так далее.

Поводом для проверки может стать наличие сведений о причинении вреда, плановые осмотры, требования прокурора. Инспекторы могут посещать производственные объекты, знакомиться с документами, составлять акты, выдавать рекомендации и так далее.

«Предписания инспекторов по вопросам устранения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, принятые в пределах предоставленных им полномочий, обязательны для исполнения», - отмечается в проекте документа.