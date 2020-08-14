В Пензенской области определят порядок проведения экологического надзора

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В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит документ, утверждающий новый порядок проведения государственного экологического надзора на территории региона. После всех согласований его предложат на подпись губернатору Ивану Белозерцеву.
В положении отмечается, что надзором займется областной минлесхоз. Сотрудники ведомства будут следить за тем, чтобы чиновники и бизнесмены, а также обычные граждане на нарушали законодательство об охране окружающей среды. В частности, они будут проверять геологические разработки, содержание водных объектов, особо охраняемых территорий и так далее.
Поводом для проверки может стать наличие сведений о причинении вреда, плановые осмотры, требования прокурора. Инспекторы могут посещать производственные объекты, знакомиться с документами, составлять акты, выдавать рекомендации и так далее.
«Предписания инспекторов по вопросам устранения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, принятые в пределах предоставленных им полномочий, обязательны для исполнения», - отмечается в проекте документа.