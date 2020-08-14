14 августа православные пензенцы отмечают Медовый Спас. Именно с этого дня, по традиции, начинался интенсивный сбор меда и его освящение.

В этот день в храмах проходят богослужения, после которых освящают мед свежего сбора. Далее наступает Успенский пост, который продлится две недели. Считается, что в Медовый Спас нельзя громко разговаривать и сквернословить, так как это может испугать пчел.

Отметим, что каждый год в августе проходят традиционные праздники, посвященные сбору урожая — Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. В сквере им. Лермонтова «Пензенский Спас» пройдет 16 августа, он начнется в 10 часов.

Ранее информагентство готовило мастер-класс, в котором подробно рассказывается, как отличить натуральный мед от подделки и как готовить сбитень (пряный медовый безалкогольный напиток).