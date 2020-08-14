В Пензе вручили награды лучшим медработникам области

14 августа в Пензе подвели итоги конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, беспокойное сердце врача», где наградили лучших медиков региона.

Победителей определяли в семи номинациях: четырех врачей выбрало жюри, троих – жители области на интернет-голосовании.

«Я хочу поблагодарить всех, кто работал в это непростое время, работал на одну задачу – сохранение жизни и здоровья людей. Тяжелое время, труднейшая задача, но система здравоохранения Пензенской области с ней справилась. Спасибо за ваш самоотверженный труд. Благодарю и всех, кто работает с вами – медицинских сестер, фельдшеров «скорой», водителей и технических работников, которые тоже с этим соприкасались», - обратился к собравшимся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Так, в номинации «За внедрение нового метода лечения на территории Пензенской области» выиграла главный внештатный специалист региона по инфекционным заболеваниям Джамиля Кураева. Заместитель главного врача областной детской больницы имени Филатова Леонид Погожев получил награду «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека».

Звания «Народного врача» удостоился заведующий травмцентром клинической больницы №6 имени Захарьина Владимир Миронов. «Лучшим наставником» стала специалист из Пензенской областной станции скорой помощи Наталья Абрамова, «Лучшим детским врачом» - Светлана Вахидова, педиатр детской поликлиники №6, а Екатерина Сергеева из села Салтыково Сердобского района оказалась «Лучшим земским фельдшером».

Врач-инфекционист Колышлейской районной больницы Тамара Сайкова больше 50 лет жизни отдала любимой профессии. Она удостоилась награды в номинации «За верность профессии».

«В этом году было тяжело. Главный врач сказал, что нуждается в моей помощи, и я, конечно, пошла работать. Не было никаких раздумий или волнений. У меня сын – врач-реаниматолог, он сейчас работает в «красной зоне», и у него объем работы намного больше. Мне даже немного стыдно, что за мою маленькую работу я получаю награды, а он - ничего. Я восхищаюсь всеми врачами, которые работают в «зоне», - поделилась она.

Напомним, в 2020 году для врачей-специалистов госучреждений здравоохранения были выделены квартиры за счет средств регионального бюджета.