В Воскресеновке машина с надувной лодкой улетела в кювет. ФОТО

14 августа в селе Воскресеновка Пензенского района произошла авария. Фото с места ДТП в одной из групп соцсети «ВКонтакте» выложил очевидец.

Автор снимков уточнил, что сделал их в 12:05. Судя по фото, легковой автомобиль улетел в кювет, рядом лежит надувная лодка. На месте работают спасатели. Официальной информации о причинах произошедшего и наличии пострадавших нет.

Во избежание трагедии водителей просят быть внимательными и осторожными при совершении маневров на дороге.