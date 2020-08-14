В Воскресеновке машина с надувной лодкой улетела в кювет. ФОТО

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14 августа в селе Воскресеновка Пензенского района произошла авария. Фото с места ДТП в одной из групп соцсети «ВКонтакте» выложил очевидец.
Автор снимков уточнил, что сделал их в 12:05. Судя по фото, легковой автомобиль улетел в кювет, рядом лежит надувная лодка. На месте работают спасатели. Официальной информации о причинах произошедшего и наличии пострадавших нет.
Во избежание трагедии водителей просят быть внимательными и осторожными при совершении маневров на дороге.