В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы

В Пензе территорию в Ахунах с дубами и уникальными растениями намерены объявить памятником природы регионального значения «Пойменная дубрава». Она получит статус особо охраняемой, но при этом участки у владельцев и арендаторов изымать не будут.

«Объявить массив дуба, расположенный на территории городских лесов г. Пенза в юго-восточной части города Пензы и на землях лесного фонда в Пензенском районе Пензенской области, памятником природы регионального значения «Пойменная дубрава», а территорию, занятую им, - особо охраняемой природной территорией регионального значения без изъятия земельных участков у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов», - говорится в проекте документа, который проходит антикоррупционную экспертизу.

После проверки и обсуждения постановление предложат на подпись губернатору Ивану Белозерцеву.

Площадь памятника природы составляет 371,6 га. В нем намерены сохранить уникальные ландшафт, древесную растительность, видовое разнообразие флоры и фауны, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и грибов.

В частности, особую ценность представляют растущие там виды дубов, тюльпан Биберштейна, перловник трансильванский, рубиноболет рубиновый, редкие виды бабочек, места обитания позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Пензенской области (черепахи болотной и выдры).

«На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы», - говорится в документе.

К такой деятельности относятся всякие виды строительства, выпас скота, сенокошение, сбор трав, рыболовство, охота, применение ядохимикатов, движение транспорта и другие.

«Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах памятника природы, иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный на территории памятника природы режим особой охраны. Вред, причиненный памятнику природы, подлежит возмещению в установленном законодательством порядке», - отмечаетя в постановлении.