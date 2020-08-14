В России обнаружили новый очаг чумы

В Горном Алтае обнаружили природную эпидемию чумы у животных. Болезнь выявили в популярном туристическом месте в Кош-Агачском районе.

Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на сайт «Новый день». По словам заместителя директора Алтайской противочумной станции Александра Мищенко, наличие смертельно опасного заболевания на плато Укок очень удивило ученых. Инфекцию здесь обнаружили впервые за 60 лет исследований.

Кроме того, специалисты нашли природную эпизоотию на территории рядом с озером Зерлюколь-Нур и Каракуль, а также в Чаган-Узун, Калгут, Калгуты и Акалаха. Эксперты предупредили, что заразиться чумой можно, разделывая больного сурка или при укусе инфицированных насекомых.