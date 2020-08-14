Пензенцам рассказали о прохладной субботе

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На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз на 15 августа.
По данным ведомства, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Ветер - северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +8, +13 градусов - ночью до +13, +18 градусов - днем.
Опасных природных явлений на территории области не прогнозируется.