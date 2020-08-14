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14.08.2020г.
Видеосервис Wink покажет эксклюзивную трансляцию оперы «Капулетти и Монтекки» онлайн

Видеосервис Wink покажет эксклюзивную трансляцию оперы «Капулетти и Монтекки» онлайн

Пт, 14.08.20 14:18
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16 августа в эфире телеканала «Все ТВ» видеосервиса Wink состоится эксклюзивная прямая трансляция малоизвестной оперы 18 века «Капулетти и Монтекки» (6+), созданной по мотивам сюжета Шекспира выдающимся итальянским композитором Винченцо Беллини. Зрители увидят современную интерпретацию оперы.

Так, постановка пройдет в рамках IX Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера — всем», где будут представлены шедевры оперной классики. Мероприятие, генеральным партнером которого выступает компания «Ростелеком», пройдет под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга с 8 по 22 августа.

Пользователи смогут посмотреть спектакль в прямом эфире телеканала «Все ТВ» бесплатно. Начало - в 17:00. Все желающие также смогут пересмотреть постановку — видеозапись будет размещена в Wink в свободном доступе.

«Мы рады поддержать такое крупное и значимое для Санкт-Петербурга культурное мероприятие. Сложившаяся ситуация не дала возможности провести фестиваль в его традиционном формате, но в то же время благодаря современным технологиям десятки миллионов россиян смогут насладится шедевром классической музыкальной культуры. Это соответствует основной цели фестиваля — познакомить публику с лучшими произведениями мировой оперы. Сегодня благодаря сервису Wink опера точно будет доступна всем», — пояснил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Антон Годовиков.

Дирижировать симфоническим оркестром «Северная Симфония» будет всемирно известный Фабио Мастранджело — музыкальный руководитель фестиваля «Опера — всем». Режиссер-постановщик оперы — Дмитрий Отяковский, арт-директор — Виктор Высоцкий. В постановке примет участие хор и балетная труппа театра «Мюзик-Холл». Главные партии исполнят молодые талантливые артисты: Валерия Бушуева (солистка Московского театра Новая Опера), Евгений Ахмедов (солист Мариинского театра), Артем Борисенко (лауреат международного конкурса, Москва), Яков Стрижак (солист Санкт-Петербургского музыкального театра «Зазеркалье»).

«Музыкальная трагедия «Капулетти и Монтекки» развернется на площади Растрелли на фоне Смольного собора, архитектура которого напоминает об Италии, где происходит действие сюжета. Собор впервые станет декорацией для оперного спектакля фестиваля. Зрители увидят уникальное представление, которого нет в репертуаре ни у одного музыкального театра России. Это редкий и малоизвестный спектакль, который, несомненно, достоин внимания зрителей. Поэтому мы очень рады, что он будет идти в прямом эфире и его смогут увидеть жители всей страны», — сказала директор театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак.

Фабио Мастранджело добавил, что в опере партию Ромео исполняет женский голос — меццо-сопрано.

«Согласно неписанным правилам оперы XVIII и XIX веков, в то время, когда творил композитор Беллини, образ молодого влюбленного человека принято было исполнять высоким женским голосом. В современной постановке роль Ромео исполнит Регина Рустамова — солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра», — пояснил он.

Фестиваль «Опера — всем» — ежегодное городское событие, которое много лет традиционно вызывает большой интерес петербуржцев и гостей города. Организатором фестиваля «Опера — всем» выступают Санкт-Петербургский государственный театр «Мюзик-Холл» и Некоммерческое партнерство содействия реализации культурных проектов «Искусство XXI век». Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (30 000 позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера.

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией «Ростелеком»
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14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
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30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
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