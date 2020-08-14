Первый в регионе чемпионат по парусному спорту прошел в Спутнике

В Городе Спутнике на базе яхт-клуба «Акватория ветра» открылась федерация парусного спорта Пензенской области. Это значит, что Спутник становится местом больших парусных турниров. Первый в истории региона чемпионат по парусному спорту состоялся в день Города Спутника.

«Этот чемпионат — первый шаг, который даст возможность через год увидеть здесь как минимум в два раза больше участников, и, возможно, это уже будет открытый чемпионат, на которой заявятся спортсмены из других областей», — рассказал мастер спорта международного класса Андрей Николаев.

Один из гостей и участников регаты — представитель московского клуба «Сила ветра» Андрей Мягков — рассказал, что в будущем видит возможность проведения в Спутнике матчевых гонок. Это зрелищные поединки двух одинаковых парусных лодок.

«Я первый раз приехал в Город Спутник, мне сразу бросились в глаза яркие дома, а затем я увидел, какие здесь люди, как они с увлечением смотрят на паруса. Это очень радует, думаю, им еще будет на что посмотреть», — подчеркнул Андрей Мягков.

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