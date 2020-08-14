В Пензе около 100 спортсменов сразили за кубок области по велоспорту

Пенза приняла областные соревнования по велоспорту, рассказали в пресс-службе регионального минспорта.

12-13 августа на велотреке «Сатурн», прошли состязания кубка Пензенской области по велоспорту ВМХ и первенство региона по велоспорту на треке.

В борьбе за медали приняли участие около 100 спортсменов. В рамках первенства гонщики соревновались в 5 видах программы. Победителей и призеров были наградили дипломами и медалями министерства.