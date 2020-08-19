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19.08.2020г.
Елена Гудыменко: Я с детства чувствовала в себе задатки лидера

Елена Гудыменко: Я с детства чувствовала в себе задатки лидера

Ср, 19.08.20 05:12
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Информагентство «Пенза-Пресс» продолжает серию публикаций о сотрудниках медиахолдинга «Экспресс», приуроченных ко дню рождения телерадиокомпании. Наш очередной герой – управляющий делами Елена Гудыменко. Она рассказала журналистам информагентства, как ей удается успешно руководить работой сразу двух отделов.

Елена Ивановна пришла в организацию чуть меньше года назад и возглавила два важных направления - она руководит отделом кадров и делопроизводства и отделом закупок и материально-технического обеспечения.

Контроль документооборота, деловая переписка – все это проходит через отделы Елены Ивановны и находится под ее личным контролем. Она отметила, что успешно справляться со своими обязанностями ей помогает опыт работы на госслужбе и образование.

«Я закончила Балаковский филиал Саратовского политехнического института по профессии инженер-электрик. Туда я шла с четкой уверенностью, что я буду программистом, хоть в 1997 году базы для подготовки таких специалистов, по сути, не было. Работать по профессии я не стала, а ушла в область ЖКХ. Я была старшей по дому, работала в управляющей компании. Мне очень нравилось что-то добывать, договариваться, организовывать, чтобы все работало, чтобы нам вовремя сделали ремонт, чтобы у моих рабочих все инструменты были под рукой. То есть именно руководить мне нравилось всегда», - поделилась она.

Осознав свое призвание, Елена Ивановна получила образование по направлению «Муниципальное и государственное управление» в саратовском РАНХиГС. После службы в областном управлении ЖКХ, она пришла в медиахолдинг уже специалистом большим опытом.

Руководитель отметила, что, как и любое государственное учреждение, «Экспресс» находится под пристальным вниманием контрольно-надзорных органов.

«Сейчас мы как раз занимаемся закупкой большого объема оборудования. Не обновляющееся с 2012 года, оно уже морально и технически устарело, а производимые государственным учреждением закупки особенно контролируются, поэтому здесь важно сделать все без нарушений. Следовательно, появилась необходимость пройти обучение и стать специалистом в сфере закупок. Конечно, я это делаю не в одиночку, у меня в подчинении сотрудник уже с опытом работы в этой сфере. Основная задача сделать так, чтобы сроки поставки нас удовлетворяли, и цены нас устраивали. Эта работа занимает много времени», - рассказала руководитель.

Она добавила, что в столь ответственном деле важна исполнительность и расторопность.

«Все мои сотрудники – ответственные люди. Они четко выполняют мои поручения. Я считаю себя неплохим руководителем. Насколько правильно ты поставишь задачу, настолько качественный тебя ждет результат. Сформулируешь правильно, все будет, как тебе надо», - подчеркнула она.

Елена Ивановна отметила, что у работы в медиахолдинге есть свои особенности.

«Так как организация полностью поменяла форму с коммерческой на государственную, было необходимо заново создать нормативную базу. Мы сделали очень много локальных актов и внутренних документов, руководствуясь которыми «Экспресс» будет работать слажено и правильно, без нарушений», - подчеркнула она.

Есть у Елены Ивановны и любимое хобби – шитье. Елена Ивановна может изготовить своими руками не только одежду, но и мягкие игрушки.

«Я обшиваю себя и свою дочку. Это для меня настоящая отдушина. Я могу сделать все, что угодно, обожаю это занятие еще со школы», - поделилась она.

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14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
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02.08.2020 09:44
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27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
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15.07.2020 07:29
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