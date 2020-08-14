В Пензе назвали самую загруженную платную парковку

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В Пензе на заседании комиссии Гордумы 14 августа обсудили работу платных муниципальных парковок.
По словам начальника городского управления ЖКХ Александра Юлина, среднее количество посетителей платной парковки на ул. Лермонтова в сутки - 251, увеличение процента загруженности наблюдается с 9 до 12 часов. Средний процент загруженности в месяц – 40,3%.
По стоянке на ул. Пушкина среднее число паркующихся водителей - 131, увеличение процента загруженности происходит с 14 до 17 часов, процент загруженности - 21,8%.
На парковке на ул. Кирова в сутки 357 машин, увеличение процента загруженности происходит с 12 до 17 часов, средний процент загруженности - 60,3%.
С 2018 года муниципалитет заработал на парковках почти 10 млн рублей.