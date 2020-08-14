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14.08.2020г.
Пензенцы в Единый день голосования оставят свой голос на разноцветных бюллетенях

Пензенцы в Единый день голосования оставят свой голос на разноцветных бюллетенях

Пт, 14.08.20 15:27
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14 августа в Пензе состоялось совещание по вопросу организации общественного контроля в Единый день голосования, который пройдет 13 сентября.

«Гражданское общество привыкло, что осуществляется контроль за процедурой голосования. На прошедшем голосовании по поправкам в Конституцию РФ была совершенно беспрецедентная ситуация, когда более 500 тыс. человек работали наблюдателями на избирательных участках. Планка взята очень высоко. И сейчас общество ожидает, что контроль за любым голосованием будет осуществляться на таком же уровне. Область очень хорошо поработала, общественная палата в том числе», - отметил член Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, директор некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

По его словам, ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но не исчезла до сих пор, поэтому наблюдателям важно будет следить за соблюдением мер профилактики.

«Поэтому выборы будут идти три дня, чтобы максимально обеспечить безопасность граждан, сохранить здоровье», - объяснил он, подчеркнув, что ситуацию с кандидатами в губернаторы региона можно назвать эталонной.

Председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед сказал, что их работа вступает в период наиболее ответственной подготовки перед очередными выборами.

«Мы создали рабочую группу, создали план подготовки к проведению выборов. Как субъект общественного контроля, мы имеем право выдвигать наблюдателей, но не будем делать это только от самой общественной палаты, потому что всегда строим эту работу с общественными организациями и объединениями», - заключил он.

Председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков поделился с участниками совещания тем, как область готовится к выборам. Так, 13 сентября в регионе пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по одномандатному округу №147, выборы губернатора и дополнительные выборы муниципального уровня. По словам Александра Синюкова, в кандидаты в депутаты Госдумы зарегистрировано 6 человек, 5 - кандидаты в губернаторы, на муниципальном уровне на 46 мест зарегистрировано 116 кандидатов.

«Всего в Пензенской области будет работать 1085 избирательных участков и 33 территориальные избирательные комиссии, на 466 участках будет вестись видеонаблюдение в онлайн-режиме», - рассказал он.

Он напомнил, что открепиться от своего избирательного участка и прикрепиться к месту фактического пребывания можно с 29 июля по 8 сентября через портал Госуслуг или в избирательной комиссии.

Для удобства во время выборов будут использовать бюллетени разных цветов: светло-зеленые - для голосования за кандидата в Госдуму, розовые – за кандидата в губернаторы, белые - за кандидата в муниципальные собрания представителей.

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14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
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13.08.2020 07:15
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07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
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27.07.2020 07:31
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