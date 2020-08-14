Прокуратура нашла нарушения в обращении с животными на базе отдыха в Каменке

Пресс-служба облпрокуратуры рассказала о выявленных нарушениях закона об ответственном обращении с животными на базе отдыха в Каменском районе.

Проверка установила, что предприниматель не соблюдал требования к содержанию верблюдов, пони и других более мелких животных. Так, для питомцев не был утвержден рацион и режим кормления, отсутствовал план уборки и дезинфекции вольеров.

Боле того у бизнесмена не оказалось лицензии на занятие деятельностью по содержанию животных. Соответствующая информация направлена в управление службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Республики Мордовия и Пензенской области. По итогам проверки межрайонным прокурором было внесено представление об устранении нарушений.