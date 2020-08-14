В «Арбековской заставе» презентовали перспективную коммерческую недвижимость

Кто-то считает, что инвестиции в коммерческую недвижимость — это занятие исключительно для людей, чье состояние выражается в баснословных цифрах, но это не так. Инвестором может стать любой человек, к тому же стартовый капитал для инвестиций в коммерческую недвижимость сравним со средствами на покупку жилья. А вот доходность от этих объектов несколько различается. Наличие коммерческих помещений на первых этажах обеспечивает будущих жителей всем, что требуется каждый день — продуктовыми магазинами, сервисами и развлечениями. В новостройках «Арбековской заставы» выбор таких помещений есть всегда.

«Приобретение коммерческой недвижимости на стадии возведения объекта традиционно считается одним из наиболее выгодных видов капиталовложений.

Спрос на нежилые помещения на первых этажах новых комплексов постоянно растет. Основная часть покупателей (арендаторов) этих площадей занимается предоставлением услуг розничным потребителям и продажей товаров первой необходимости. Как правило, покупают помещения физические лица, и сами сдают их в аренду чаще под магазины, аптеки, салоны красоты, стоматологические кабинеты», - отметил директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория Жизни» Микаил Намазов.

Правильный выбор места – это более чем половина успеха инвестиций. Ключевым фактором при выборе помещения у данных форматов является пешеходный трафик. В ЖК «Арбековская застава» большой выбор коммерческой недвижимости разной площади и выгодные условия приобретения. Особым спросом сейчас пользуются коммерческие помещения в 15 строениях, как раз рядом с ними будет организован большой пешеходный бульвар и различные зоны отдыха, а за этими домами появится первый паркинг-центр в Пензе.

«Их в жилом комплексе «Арбековская застава» будет три. В каждом - 6 этажей по 2000 квадратных метров. Здесь можно купить парковочные места разной площади: как под обычный седан, так и под большой внедорожник. Есть и совсем небольшие парковки - под мотоциклы и квадроциклы. На первом этаже запроектированы помещения под автомойку, детейлинг-центр или станцию техобслуживания. Рядом с одним из паркингов проходит трасса М5 «Урал», потому мы хотим предложить коммерцию в нем транспортным компаниям. Въезд фур в город ограничен, логистический центр в Арбековской заставе решает эту проблему. Верхние этажи, уверен, будут востребованы для развлекательных зон — лазертага, гольфа или квестов. Сегодня это очень популярные услуги, поэтому мы советуем уже на этапе строительства бронировать эти помещения, пока они свободны», - добавил Микаил Намазов.

Для того чтобы коммерческие площади в жилой новостройке были востребованы, они должны обладать определенными техническими характеристиками. Оптимальным для коммерческих нужд считается помещение с отдельным входом и высотой потолков от 2,5 м. Входы в жилую часть дома и в коммерческие помещения должны быть разведены (обычно жилые подъезды располагаются со стороны двора, а вход в коммерческие помещения – по фасаду здания).

Большинство коммерческих площадей в «Арбековской Заставе» находятся на первых этажах жилых домов, которые сразу спроектированы как нежилые и их не нужно переоформлять. Они отличаются оптимальным использованием квадратных метров, что позволяет эффективно вести и развивать бизнес, получая доход. У каждого помещения есть свой отдельный вход, высота потолков от 2,5 до 4,2 метров площадью плюс на фасадах есть готовые площади под размещения вывесок. Покупателям передается помещение с предчистовой отделкой – остается только оформить финальный дизайн своего помещения. Это делает объекты привлекательными для посетителей, а также удобными для эксплуатации и обслуживания со стороны собственников и арендаторов.

В настоящее время в жилом комплексе «Арбековская Застава» проживает около 9,5 тысяч человек. У микрорайона развитая инфраструктура - магазины, торговые центры, паркинги, школы и детские сады. А также удобное расположение и хорошая транспортная доступность, до него можно добраться по двум основным магистралям - проспектам Строителей и Победы, и федеральной трассе М5.

Ознакомиться с вариантами домов и квартир предлагается на сайте www.арбековскаязастава.рф.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии +7 (8412) 203-000 и в офисе продаж по адресу: ул. Генерала Глазунова, 7, ежедневно с 9:00 до 21:00.