Коронавирус предложили лечить радиацией

В отделении медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде заявили о способности низких доз рентгеновских лучей снижать смертность примерно на 20%. Испытания на животных показали, что таким образом можно сократить острую фазу пневмонии в два раза.

Такой методикой уже воспользовались в США, что помогло уменьшить время пребывания пациентов в больницах. Специалисты из России считают, что этот метод можно внедрять только после длительных исследований на животных, так как данных о новом вирусе еще слишком мало.

«При COVID-19 нарушается регенерация в тканях легких. Лучевая терапия способна только усугубить этот процесс. Например, могут регенерировать клетки, выделяющие соединительную ткань. Таким образом, фиброз легких только усилится. Пока нет данных об отдаленных последствиях после инфицирования SARS-CоV-2, и даже низкие дозы облучения могут дать непредсказуемый результат в будущем», - пояснилапрофессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Галина Рева.