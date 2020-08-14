В Гордуме обсудили создание парковки у пензенского онкодиспансера

14 августа на комиссии по градостроительным вопросам в Гордуме подняли вопрос, связанный с организацией парковки у пензенского онкодиспансера.

Его озвучил депутат Юрий Зиновьев.

«Мы неоднократно говорили о стоянке у онкодиспансера. Уже на кольце автомобили выстраиваются, потому что негде парковаться. Что мы сделаем в ближайшее время в этом направлении?» - спросил народный избранник.

Начальник городского управления ЖКХ Александр Юлин отметил, что по этой теме было проведено несколько совещаний, вопросом занимается управление транспорта. Глава ведомства сообщил, что сам ситуацию комментировать не готов.

Юрий Зиновьев попросил его проработать вопрос с созданием парковки у здания онкодиспансера, а также других медицинских учреждений.

Напомним, вопрос об организации парковки рядом с больницей обсуждается уже не первый год. В сентябре 2018 года на сессии Гордумы начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина сообщила о том, что рассматривается вопрос создания парковки на 46 мест. Из них четыре места, для инвалидов, будут бесплатными, на остальных стоимость часовой парковки составит 20 рублей.

Депутат Алексей Шуварин в ходе обсуждения вопроса заявил, что не считает количество бесплатных мест для инвалидов достаточным, ведь, по его словам, «люди туда приезжают не развлекаться и не за покупками». Другие народные избранники поддержали его мнение.

Бесплатную парковку на территории закрыли в ноябре 2018 года из соображений безопасности. Это привело к тому, что люди начали парковать автомобили на проезжей части.