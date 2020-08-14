В Пензе работник пивзавода получил химические ожоги

О происшествии сообщили в пресс-службе СКР по Пензенской области. Так, 11 июля 27-летний пензенец, работая без средств индивидуальной защиты, высыпал в бак с водой кристаллическую щелочь. Это привело к бурной химической реакции, и мужчина получил ожоги лица, шеи, глаз, ног и рук.

Как отметили в пресс-службе, такие травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью, и стали возможны из-за нарушения правил охраны труда. На сегодняшний день следствием уточняются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.