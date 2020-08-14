Соцсети – действенный инструмент в работе органов власти Тамалинского района

Едва ли не у каждого сегодня есть один или несколько аккаунтов в социальных сетях, где люди не только общаются, но и получают информацию. Поэтому администрация Тамалинского района Пензенской области использует интернет-сервисы в своей деятельности.

Администрация Тамалинского района представлена крупных социальных сетях. В частности, официальные страницы во «ВКонтакте» - https://vk.com/tamala_adm, «Одноклассниках» - https://ok.ru/group/55838144069716, «Twitter» - https://twitter.com/Nataliatam58. На публичных страницах органа местного самоуправления и в аккаунтах его официального представителя регулярно публикуются новостные сообщения о работе местных органов власти и событиях, происходящих на территории Тамалы и других поселений, объявления, справочная информация и т.д.

Однако для администрации Тамалинского района социальыне сети – это не только дополнительный канал информирования граждан. Это еще инструмент обратной связи с жителями, который используется для оперативного реагирования на критические замечания и сообщения о недочетах в работе муниципальных служб.

Как показывает мониторинг интернет-активности тамалинцев, жители предпочитают общаться, в основном, в паблике «Тамала ∣ News» в соцсети «Вконтакте». Здесь же задаются вопросы, обсуждают местные новости и общие проблемы. Администрация Тамалинского района, находясь в гуще «сетевой» жизни тамалицев, обстоятельно отвечает на вопросы и незамедлительно подключается к решению проблем.

Например, Юлия К. обратилась с жалобой: «Улица Победы – вообще ни одного фонаря!». «Уважаемая Юлия, сообщаем Вам, что ремонт уличного фонаря по ул. Победы будет выполнен до 31 августа 2020 года», – заверила районная администрация.

«Бассейн открылся? Или нет?» – спросила Анастасия М. Ответ муниципалитета был оперативным: «Здравствуйте! Да, бассейн открыт и ждет своих посетителей!». Другой пользователь, Илья К., подтвердил данную информацию: «11 августа открылся».

Екатерина А. сообщила, что стала очевидцем нарушения правил противопожарного режима. «Запах дыма очень неприятный. Сегодня [в деревне] Озерки [Ульяновского сельсовета Тамалинского района] зажгли где-то часов в 7 утра, и к обеду дошел аромат до Тамалы», – написала она в паблике. Администрация Тамалинского района довела до сведения Екатерины А. и других подписчиков паблика, что необходимо делать сразу в подобных случаях: «Если Вы стали свидетелем нарушения требований пожарной безопасности, Вы можете обратиться в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сердобского, Бековского и Тамалинского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пензенской области: 8 (841-67) 2-08-13 и 8 (8412) 681-112 (единый телефон доверия)».

По мнению главы администрации Тамалинского района Александра Горшкова, социальные сети помогают решать управленческие задачи более эффективно и реализовывать новые формы общения с гражданами.

«Реалии таковы, что наши жители проводят в социальных сетях значительное количество своего времени – это быстро, удобно, просто. Соответственно, мы не имеем права игнорировать существующие реалии, мы обязаны быть там, где наши жители, – в соцсетях», – подчеркивает руководитель муниципалитета.