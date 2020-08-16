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16.08.2020г.
Радиоведущий Кирилл Чураев: Я всем сердцем люблю работу на «Экспрессе»

Радиоведущий Кирилл Чураев: Я всем сердцем люблю работу на «Экспрессе»

Вс, 16.08.20 16:34
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Информагентство «Пенза-Пресс» продолжает рассказывать о сотрудниках медиахолдинга «Экспресс» в честь первого дня рождения компании. Герой сегодняшнего интервью – радиоведущий и звукорежиссер Кирилл Чураев. Каждое утро он встречает слушателей радио «Экспресс» и развлекает жителей, пока те едут по своим делам. О сложностях, забавных случаях и особенностях своей работы ведущий рассказал корреспонденту информагентства.

Кирилл Чураев признался, что работа на радио когда-то для него была только мечтой. 

«Осенним вечером 2018 года я искал работу и случайно зашел на паблик, где увидел объявление о том, что радио «Экспресс» ищет новые голоса. Я оформил резюме, записал демо-голос и отправил на почту. Спустя какое-то время мне написал шеф-редактор и позвал на собеседование. Мы пообщались, после чего он пригласил меня на пробные эфиры, здесь уже было двое ведущих. Потом один из них ушел, и мы остались с Женей. Я очень волновался во время первого эфира. Помню, что в 6:50 я сидел напротив микрофона, из-за волнения я не спал практически всю ночь», - вспоминает Кирилл.

Радиоведущий отметил, что с некоторыми профессиональными сложностями ему помогает справиться коллектив.

«Всего нас восемь человек: два ведущих утреннего шоу «No stress», два ведущих дневного эфира «Lunch Time», еще два человека ведут шоу «Вечерний Урбан», также у нас есть новостной корреспондент и шеф-редактор. В данный момент я себя ощущаю полноценно творческим человеком. Командный дух у нас на радио бешеный, потому что у нас никогда не бывает тихо. Мы всегда весело проводим время, шутим, смеемся, подкалываем друг друга. Мы можем смело назвать себя хорошими друзьями», - рассказал он.

Кирилл добавил, что в его работе есть свои особенности. Он поделился с журналистом и казусными ситуациями, которые происходили во время эфиров.

«Я считаю, что в нашей программе, несмотря на ее развлекательный характер, есть большая ответственность. Первое – ранние подъемы - в 6 и раньше, так как в 7 уже начинается рабочий день. Иногда в сутках слишком мало часов, чтобы все успеть, и приходится отдыхать чуть меньше, чем хотелось. Но нельзя подводить ни слушателей, ни радиостанцию, и поэтому спасибо, что у нас есть кофемашина и мы друг у друга.

Нужно проснуться не только телом, но и разумом, чтобы вещать, приехать в студию и три часа вести эфир. Задача в том, чтобы весело проводить шоу, созваниваться со слушателями, разыгрывать призы. Когда люди направляются на работу, наша задача - скрасить их дорогу и завлечь, чтобы они не переключались. Мы шутим в эфире, иногда даже очень смешно получается (улыбается), рассказываем интересные истории.

Радио – это, по факту, «самое закулисье», поскольку картинки слушателям не передать. Но даже в такой обстановке случаются забавные ситуации. Однажды мы забыли выйти из эфира после окончания шоу и начали бурно обсуждать выходные. Когда в чат начали приходить сообщения от жителей со словами: «Ну вы даете, парни», «Круто», - мы поняли, что произошло. Могу заметить, что слушатели любят, когда происходит что-то подобное, потому что это чаще всего живо и смешно.

Или вот – у меня заканчивается выход, и нужно включить трек. В этот момент сработал закон подлости – отсоединилась мышка, а я не понимаю, откуда выпал шнур. Я показываю Лехе [ведущий Алексей Нечаев] знаками: «Говори», - а он не понимает, потому что мы оба у микрофонов и в наушниках. Я полез под стол искать провод, три раза ударился головой об стол и не мог переключить трек. Мы тогда очень смеялись вместе со всеми в прямом эфире», - поделился ведущий.

Он добавил, что работа дает ему много возможностей для реализации творческого потенциала.

«В данный момент я себя ощущаю полноценно творческим человеком, потому что, помимо ведения эфира, мы придумываем рекламные ролики. Также я совмещают работу на радио с профессией звукорежиссера. Это развитие, которое помогает мне не стоять на месте и изучать аспекты как технической стороны создания ролика и ведения эфира, так и творческого потенциала. Я всем сердцем люблю эту работу и свою радиостанцию — радио "Экспресс" 105,2 FM.

Я хочу развиваться здесь. Хотя сначала я боялся утренних подъемов - мне казалось это нереальным. Но это полезно для организма, для самого себя я стал больше успевать, появилось больше ответственности, что тоже положительно на меня влияет», - рассказал сотрудник медиахолдинга.

По словам Кирилла, его эфиры часто слушают его друзья и члены семьи, которые очень гордятся выбором профессии парня.

«Мои родители живут в области, и у них не всегда ловит связь. По возможности, они по утрам в интернет-трансляции слушают «No stress», то же делает и моя бабушка. Она каждое утро пишет мне SMS: «Внучок, я тебя слышу» (улыбается). Это очень приятно. Также мои младшие брат и сестра очень радуются, когда я передаю им приветы и ставлю песни по их просьбе. Также реагируют и друзья», - добавил он.

Кирилл Чураев поделился с журналистом, что в свободное время любит рыбачить и играть в футбол.

Возрастные ограничения на передачи - 16+. 

Источник фотографии: Фото ИА "Пенза-Пресс" и из архива Кирилла Чураева
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14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
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07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
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04.08.2020 08:33
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03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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31.07.2020 17:02
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27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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