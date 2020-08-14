Вторая станция обезжелезивания воды в Кузнецке обойдется в 70 млн

В Кузнецке появится вторая станция обезжелезивания, сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области.

Объект обойдется в 70 млн рублей, средства будут выделены по федеральной программе.

Первая станция обезжелезивания была запущена на Южном водозаборе больше года назад. Появление еще одной поможет снять вопрос об обеспечении всех жителей города качественной питьевой водой.

«От второй станции обезжелезивания на 8-м водозаборе будут запитаны 214 многоквартирных жилых домов, 3,5 тысяч индивидуальных строений и 21 объект соцкультбыта», - уточнили в пресс-центре.