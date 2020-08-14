В Пензенской области число больных Covid-19 за неделю выросло на 5%

По данным, предоставленным Валерией Исаковой, представителем Информационного центра по мониторингу ситуации с короновирусом, количество новых случаев Covid-19 в Пензенской области выросло на 353 человека, что составляет 5%.

Так, общее число заболевших в регионе на 14 августа составляет 7208 человек.

Среди регионов Приволжского Федерального округа (ПФО) первое место по приросту заболевших коронавирусом занимает Оренбургская область с показателем 9 %, в Пермском крае прирост составил 8%, это второй показатель, в Удмуртской Республике, Кировской, Ульяновской и Саратовской областях – 7 %.

Самый низкий темп распространения болезни зафиксирован в Республиках Башкортостан, Чувашия и Марий Эл, а также Нижегородской области - недельный прирост в этих регионах составил всего 3 %. Темп прироста выявленных случаев коронавируса по ПФО составляет 5%, на сегодняшний день в округе зафиксировано 114 259 заболевших.