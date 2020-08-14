В России стало на 10% больше невыездных граждан

По сообщению Федеральной службы судебных приставов, в России 3,9 млн должников по алиментов, услугами ЖКХ, кредитам и штрафам ГИБДД не могут выехать за границу.

Учитывая, что потенциально невыездными являются граждане с просроченным платежом от 30 тысяч рублей более чем за три месяца, число таких должников может увеличиться до 8 млн человек, сообщили «Известия».

В коллекторских организациях отметили, что если раньше такие санкции по отношению к неплательщикам были эффективными, особенно в период отпусков, то теперь ее действенность снизилась.

По данным опроса, компании «Юником24», в этом году запрет на выезд за границу пугает лишь 5-10% респондентов. Предполагают, что это связано с пандемией коронавируса.