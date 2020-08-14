Пензенец с «большими связями» выманил у женщины треть миллиона

В Пензе осудили жителя областного центра за то, что он обманул женщину.

Мужчина узнал от своего знакомого, что пензячке требуется помощь в помощь в решении проблем – против нее возбудили уголовное дело в региональном УФССП РФ, чтобы взыскать три миллиона рублей. Горожанин решил воспользоваться этим в своих целях. Он убедил женщину, что у него якобы есть связи в данном ведомстве, а значит сможет ей помочь в решении проблемы.

Горожанка поверила обманщику и отдала ему 350 000 рублей, являющиеся частью от общей требуемой им суммы 650 000 рублей, пояснили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

У хитреца изъяли 350 тысяч рублей. Свою вину он признал, однако суд нашел другие доказательства его причастности к преступлению.

Ему назначили два года тюрьмы. Приговор не вступил в законную силу.