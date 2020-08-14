В Пензе набирают правительственный кадровый резерв

В Пензенской области 14 августа стартовал конкурсный отбор (18+) на включение в правительственный кадровый резерв.

Заявки уже подали 35 человек, часть из них в пятницу прошла один из этапов – собеседование, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Сегодня у нас проходят собеседование 17 кандидатов. Перед этим они уже завершили компьютерные тесты на знание основ законодательства, информатики и русского языка. После собеседования определятся победители, которые и будут включены в кадровый резерв правительства региона», - пояснила секретарь конкурсной комиссии Марина Маркова.

Напомним, сформировать кадровый резерв поручил губернатор Иван Белозерцев. По его словам, новые люди нужны для реализации стратегии развития региона.