В Пензе набирают правительственный кадровый резерв

Array ( [temp] => +13 [weatherType] => облачно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png )
$ 73 р
€ 86 р
В Пензенской области 14 августа стартовал конкурсный отбор (18+) на включение в правительственный кадровый резерв.
Заявки уже подали 35 человек, часть из них в пятницу прошла один из этапов – собеседование, сообщает пресс-центр областного правительства.
«Сегодня у нас проходят собеседование 17 кандидатов. Перед этим они уже завершили компьютерные тесты на знание основ законодательства, информатики и русского языка. После собеседования определятся победители, которые и будут включены в кадровый резерв правительства региона», - пояснила секретарь конкурсной комиссии Марина Маркова.
Напомним, сформировать кадровый резерв поручил губернатор Иван Белозерцев. По его словам, новые люди нужны для реализации стратегии развития региона.