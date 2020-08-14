Губернатор Пензенской области посетил два предприятия

Накануне губернатор Иван Белозерцев побывал с рабочей поездкой в Городищенском районе Пензенской области. Там он посетил два абсолютно разных предприятия - пищевой промышленности и производство гофрокартона.

Это производство движется в темпе восемь миллионов квадратных метров в месяц. Сырье укладывают в пять слоев и обрабатывают высокими температурами. Гофрокартон в Городищенском районе начали производить только в январе 2020 года. Сотрудники на 40 мест нашлись сразу.

«Я живу в Городищенском районе. От работы буквально десять минут ходьбы, работаю оператором на станке», - поделился оператор станка Павел Ванюшин.

В эту линию предприниматели вложили около 100 миллионов рублей: воспользовались льготным кредитом по программе господдержки. Помещение помогла арендовать местная администрация. Работать в районе выгодно. В октябре здесь планируют открыть новый цех.

«То, что в Пензе построили такое предприятие, - очень положительный пример. У них действительно хорошая логистика», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Новую линию планируют запустить и на одном из крупнейших в регионе заводов по производству напитков. Она позволит трудоустроить 70 человек. Дополнительно к уже существующим 330 рабочим местам.

На этой линии будут производить и новые виды продукции. Пензенские технологи разработали напиток для детей без консервантов.

Под новые объемы подготовили современный склад. Он позволяет вместить двухнедельные запасы продукции. Это тем более важно, что это производство поставляет ее не только в магазины Пензенской областью, но и в крупнейшие федеральные торговые сети, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.