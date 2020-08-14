Пензенские спасатели присоединились к акции «30 добрых дел»

Акция «30 добрых дел» (18+) призвана помочь людям с различными недугами и проблемами. Она приурочена к 30-летию создания МЧС России. Накануне к ней присоединились пензенские спасатели.

Они готовы протянуть руку помощи не только во время чрезвычайной ситуации. Сотрудники пожарно-спасательной части и главного управления МЧС России всегда рады приезду мобильного пункта забора крови. И о правилах подготовки к процедуре хорошо знают.

«Требования четкие и обязательные к исполнению, потому что это влияет на результат сдачи крови. Накануне рекомендуем исключить из питания жирную пищу. С утра - сладкий чай, мед, варенье, либо кофе без молока и сливок», - пояснил врач-трансфузиолог Пензенского областного клинического центра крови Вячеслав Эрюжев.

Перед началом процедуры потенциальных доноров регистрируют. Затем каждый сдает общий анализ крови. Это необходимо для того, чтобы определить группу, резус-фактор и уровень гемоглобина. Если все в порядке, человека допускают до самой процедуры. Одновременно пройти ее в передвижном пункте могут только двое.

«Значимость оценят доктора, потому что сдача происходит в условиях пандемии. Я думаю, что так кровь, которую сдают, необходима и востребована», - сказал начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Участие в акции в этот раз приняли несколько десятков спасателей. Весь полученный материал передадут в Пензенский областной клинический центр крови, а оттуда - в больницы региона, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.