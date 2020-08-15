Пензенская область заняла третье место в округе по темпам ввода жилья

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Кроме того, за первые шесть месяцев 2020 года в регионе были возведены несколько сельхозобъектов, в их числе - крупный инкубатор и комплекс по переработке масличных культур, проложено около 70 километров волоконно-оптических линий связи и 2,5 километра дорог с твердым покрытием. Также появилось более пяти тысяч квадратных метров новых торговых площадей, порядка 18 тысяч квадратных метров товарных складов, два комплекса дорожного сервиса, две автомойки, одна заправочная станция и не только.
«В отчетном периоде была проведена реконструкция корпуса детской больницы на 180 коек. Введены в эксплуатацию четыре культовых сооружения, насосная станция и водопроводные сети протяженностью 1,3 километра», - рассказал руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области Максим Уханов, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.